В Новосибирске на ОбьГЭСе временно изменится маршрут пяти автобусов и маршрутки

В Новосибирске на ОбьГЭСе временно изменится схема движения пяти автобусов и маршрутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на ОбьГЭСе временно изменится схема движения пяти автобусов и маршрутки. Об этом сообщили в мэрии города. Привычный маршрут транспорту изменят на два дня.

— С одиннадцати вечера 6 июня до одиннадцати вечера 8 июня будет закрыт проезд по улице Софийской в районе здания № 1, — пояснили в муниципалитете.

Причина изменений — дорожные работы. Дорожники будут устранять провалы асфальта на данном участке.

Публикуем полное расписание новых маршрутов транспорта на ближайшие дни:

— № 23 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Русской до ул. Молодости: дамба ГЭС, ул. Приморская, далее — по действующей схеме;

— № 45 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Мухачева до ул. Молодости: ул. Софийская, ул. Ветлужская, ул. Новоморская, ул. Гидромонтажная, далее — по действующей схеме;

— № 45к — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Молодости до ул. Мухачева: ул. Гидромонтажная, ул. Новоморская, ул. Ветлужская, ул. Софийская, далее — по действующей схеме;

— № 77л — на участке от ул. Сердюкова до ул. Динамовцев: ул. Приморская, ул. Гидромонтажная, ул. Молодости, ул. Приморская, далее — по действующей схеме.

— № 48 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Мухачева до ул. Молодости: ул. Софийская, ул. Ветлужская, ул. Новоморская, ул. Гидромонтажная, далее — по действующей схеме;

Маршрутное такси № 43 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Русской до ул. Молодости: дамба ГЭС, ул. Приморская, далее — по действующей схеме.

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