В Новосибирской области завершены поиски женщины в сланцах и топике. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирской области завершены поиски женщины в сланцах и топике. Об этом сообщили волонтеры во вторник, 6 июня.

— Женщина была найдена, жива! Спасибо всем кто принимал участие в поиске, распространял информацию в сети и делал репосты, — сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Напомним, поиски женщины длились с вечера понедельника, 5 июня. Волонтеры выезжали на срочный сбор в деревню Середино, где она пропала.

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