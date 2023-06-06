В Новосибирской области завершены поиски женщины в сланцах и топике. Фото: "ЛизаАлерт НСО"
В Новосибирской области завершены поиски женщины в сланцах и топике. Об этом сообщили волонтеры во вторник, 6 июня.
— Женщина была найдена, жива! Спасибо всем кто принимал участие в поиске, распространял информацию в сети и делал репосты, — сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области».
Напомним, поиски женщины длились с вечера понедельника, 5 июня. Волонтеры выезжали на срочный сбор в деревню Середино, где она пропала.
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