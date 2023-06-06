В Новосибирской области начался традиционный форум «Гражданский диалог»

О форму рассказали власти региона. Фото: Правительство НСО.

В Новосибирской области стартует десятый региональный форум «Гражданский диалог». В его рамках 6 и 7 июня проведут 20 событий. Об этом сообщили в Правительстве региона.

— На среду, 6 июня запланированы мероприятия патриотической направленности. Это финал марафона гражданской активности «Ты — Россия». На следующий день будут работать 10 тематических площадок, где обсудят темы гуманитарных миссий и благотворительных практик для жителей Донбасса, оказания помощи нашим бойцам — участникам специальной военной операции, — сообщили власти региона.

Форум объединит на одной площадке больше 1000 гражданских активистов, чиновников и бизнесменов.

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