В Новосибирске парень на иномарке насмерть сбил 75-летнего пенсионера на «зебре»

Пенсионера сбили насмерть. Фото: городская Госавтоинспекция.

В Кировском районе Новосибирска молодой 20-летний парень насмерть сбил пенсионера. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, 75-летний пострадавший пересекал дорогу по пешеходному переходу вечером 6 июня.

— Водитель ехал на иномарке Volvo по улице Петухова, когда сбил 75-летнего пенсионера. В результате тот получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в ведомстве.

На месте работают оперативники и наряд ДПС. Сотрудники выясняют все детали трагедии.

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