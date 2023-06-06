«Рабочим нужно к окулисту»: новосибирцы удивились странной разметке дороги у Димитровского моста

Странная разметка у моста в Новосибирске. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске горожане удивлены необычной разметкой правой полосы по улице Владимировской. На ролике видно, как у поворота правая полоса сужается до ширины велосипедной дорожки. Ролик очевидец опубликовал в паблике АСТ-54.

— Ну это реально смешно! Я сначала проехал, удивился, а потом не поленился, развернулся, и ещё раз на камеру проехал. Мне кажется, что тем, кто делал разметку по улице Владимирской, нужно сходить к окулисту, — рассказал КП-Новосибирск автор ролика Даниил.

На кадрах видно, как у поворота разметка правой полосы становится странной: она резко сужается, а потом вновь становится шире вдвое.

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