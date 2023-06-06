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НовостиПроисшествия6 июня 2023 12:56

Жители Октябрьского района Новосибирска заметили сильный дым возле ТЭЦ-5

В МЧС рассказали, с чем связано задымление
Данила ШУЛЯК
В Новосибирске горит трава.

В Новосибирске горит трава.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 6 июня новосибирцы сообщили о сильном задымлении улицы Выборной в Октябрьском районе города. Оказалось, пожар у ТЭЦ-5.

— Там горит трава, — пояснили в региональном МЧС.

Площадь огня пока неясна, КП-Новосибирск следит за развитием инцидента.

Тем временем у заправки под Новосибирском дотла сгорела ГАЗель. Водитель успел отогнать машину к дороге, его увезли на скорой. Пострадала от огня и машина по соседству. Иномарка стояла рядом.

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