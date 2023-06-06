В Новосибирске из-за аномальной жары продлят время работы фонтанов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске из-за аномальной жары продлят время работы фонтанов. Об этом сообщили в МКУ «Горфонтан».

— Мы постараемся начинать как можно раньше и заканчивать намного позже, — пояснил КП-Новосибирск директор «Гофонтана» Валерий Науменко. — Надеемся, что это как-то поможет привнести в город прохладу. Конечно, держать фонтаны включенными круглосуточно мы не можем — многие из них очень мощные, а у нас есть лимиты по расходу воды и электричества. Кроме того, у тех фонтанов, что расположены рядом с жилыми домами, нам нужно еще понять, не будет ли их ранее включение мешать местным жителям.

Городские фонтаны начали свою работу раньше уже с сегодняшнего дня — 6 июня. Но точного измененного графика пока нет.

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