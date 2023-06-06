«Я помню чудное мгновенье»: новосибирцы, прочитавшие стихи Пушкина, бесплатно проехали в метро

Акция прошла 6 июня. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Жители Новосибирска, прочитавшие стихи Александра Сергеевича Пушкина, бесплатно проехали в метро. Акция, приуроченная к Дню рождения великого поэта, прошла 6 июня.

- Чаще всего горожане читали «У лукоморья дуб зеленый», «Я вас любил…» и «Я помню чудное мгновенье». В основном стихи рассказывали пенсионеры. Больше всего нас удивил 10-классник. Он прочитал стихотворение «Бесы» от и до, - рассказали КП-Новосибирск волонтеры.

Правила акции были просты: читаешь Пушкина – едешь бесплатно. Также участникам вручали календарик, открытку или значок с изображением Пушкина.

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