В Новосибирске на Бердское шоссе встало в пробку из-за ДТП

В Новосибирске на Бердском шоссе образовалась пробка из-за ДТП.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске на Бердском шоссе образовалась пробка из-за ДТП. Авария случилась там днем во вторник, 6 июня.
— На Бердском шоссе, около остановки «Звёздная», ДТП. О пострадавших не сообщается. Движение в сторону Речного вокзала затруднено, — сообщили очевидцы в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
Сейчас загруженность на Бердском шоссе составляет на определенных участках — 8 баллов. В целом пробки по городу достигают шести баллов.
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