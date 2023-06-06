«Почувствуй стиль»: в мэрии Новосибирска рассказали о главных цветах и символах Дня города 2023

В мэрии рассказали и символах и цветах юбилея Новосибирска. Фото: мэрия.

Дизайнеры разработали специальный стиль для Дня города Новосибирска 2023. О концепции рассказали в мэрии во вторник, 6 июня.

— Ключевая идея – любовь к своему городу можно выразить через чувства и действия, которые мы можем проявлять или реализовывать. Для раскрытия заложенной идеи в стилистике 130-летия Новосибирска используются различные объемные фигуры и символы, — рассказали в мэрии.

Так, сердце по обычаю символизирует любовь к родному городу, а зеленый цвет — парки и улицы Новосибирска, которые нужно беречь.

Еще одна сторона города-юбиляра — культурный код. Его символизируют музыкальная нота и маска.

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