«Ростелеком» подарил любителям балета подписки на онлайн-кинотеатр Wink

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Сериал «Балет» - это первый собственный оригинальный кинопродукт «Ростелекома», и для нас важно, что в нем приняли участие артисты НОВАТа, - прокомментировал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Центральная фигура сериала - советская прима-балерина, а ныне известный хореограф. Одна из сюжетных линий - ее взаимоотношения с худруком театра: в прошлом они были парой.

Ведущий солист НОВАТа Артём Пугачёв сыграл главного героя в молодости. Также в сериале снялся артист кордебалета Диего Эрнесто Кальдерон Армьен. В рамках акции подписчики Телеграм-канала НОВАТА смогли не только принять участие в розыгрыше, но и увидеть эксклюзивные интервью новосибирских артистов.

- Для меня это был невероятный опыт, и я благодарен продюсерам, и особенно режиссёру Евгению Сангаджиеву. Уверен, что зритель по достоинству оценит эту картину, повествующую о свободе, любви и силе духа творческого человека, а балет станет её главным украшением!, - рассказал артист НОВАТа и исполнитель одной из ролей в сериале Артем Пугачев.

Розыгрыш прошел в телеграм-канале «НОВАТ опера | балет» и собрал за неделю проведения около 3,5 тысяч просмотров в соцсетях. Троих победителей определили случайным образом.

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