В центре Новосибирска отремонтировали 85-летний многоквартирный дом . Фото: мэрия Новосибирска.

Исторический облик в Новосибирске вернули 85-летнему многоквартирному дому. У здания, расположенного на улице Омской, 89, убрали незаконные надстройки на балконах, установили согласно первоначальным образцам балясины и восстановили первозданный цвет фасада.

– Почти половину жилого фонда в Новосибирске мы отремонтировали по программе капитального ремонта МКД. Яркий пример – вот этот дом. Он из категории памятников архитектуры, у нас к таким объектам особое отношение. К работам допускаются только специальные организации, у которых есть соответствующая лицензия. Должны соблюдаться определенные правила, которые подразумевают сохранение исторического облика здания, даже цвет должен соответствовать первоначальному замыслу архитектора. Таким образом, во время капремонта мы возвращаем домам их исторический облик, – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Дом красивый, необходимо обсудить с жителями благоустройство придомовой территории, все зависит от их решения.

Известно, что дом 1938 года постройки, отремонтировали по региональной программе капремонта многоквартирных домов в НСО. Это здание – архитектурный памятник. В нем четыре этажа и 6 подъездов. Ремонтные работы проводили под контролем Госинспекции по охране объектов культурного наследия региона. Начали ремонт здания в 2016 году. Тогда в доме отремонтировали крышу, а также инженерные системы электроснабжения. В 2018 провели ремонт горячего и холодного водоснабжения. А в 2018 – сделали внутридомовую систему водоотведения и канализации. На сегодняшний день подрядчик, ООО «Стройреставрация» завершил капитальный ремонт фасада.

– Цвет дома выбран согласно паспорту объекта – в тон с железнодорожным вокзалом «Новосибирск – Главный», – уточнили в пресс-центре мэрии.

Мэр Анатолий Локоть сообщил, что в 2023 году в Новосибирске уже отремонтировали свыше 100 домов. А 194 находятся в работе.

– Изначально в 2023 году планировалось отремонтировать 407 многоквартирных домов. Мы взяли на себя дополнительные обязательства – планируем увеличить их количество до 450 объектов, – объяснил мэр.

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