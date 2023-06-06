Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о достройке крупнейшего долгостроя в Новосибирской области

На завершение строительства долгостроев в Новосибирске направят 102 миллиона рублей. Фото: Правительство НСО

В регионе стартовал новый масштабный инвестиционный проект, благодаря которому 102 миллиона рублей будет направлено на достройку проблемных объектов региона, в том числе долгостроя по улице Есенина, 12/1. После сдачи дома в эксплуатацию новоселье отметят 231 семья. Соответствующее распоряжение Губернатора № 100-р о реализации проекта подписано 6 июня главой региона Андреем Травниковым.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что это уже второй масштабный инвестиционный проект, запущенный в 2023 году. Всего же в регионе реализуется 43 МИПа, в рамках которых ведется восстановление нарушенных прав более 4, 4 тысяч семей в отношении 26 проблемных жилых домов. Благодаря проектам привлечено более 2, 8 миллиарда рублей на решение проблем дольщиков. Кроме того, гражданам, пострадавшим от застройщиков, инициаторами проектов предоставлено 40, 8 тысяч квадратных метров готового жилья. В стадии согласования находятся еще три МИПа, благодаря которым на решение проблем дольщиков будет направлено 764 миллиона рублей, а также выделено 4, 2 тысяч квадратных метро жилья.

— Благодаря подписанному сегодня распоряжению удастся завершить строительство долгостроя на улице Есенина, 12/1, история которого длится с 2012 года. Данный объект полностью достраивается за счет региональных мер поддержки, на его достройку уже направлено более 300 миллионов рублей в рамках масштабных инвестпроектов. Кроме того, планируется предоставление субсидий на техподключение дома к коммуникациям, благоустройство территории и лифтовое хозяйство. Благодаря такой всеобъемлющей поддержке в ближайшее время дом будет введен в эксплуатацию, — подчеркнул Алексей Колмаков.

По условиям инвестпроекта, компания-инвестор обязуется направить не менее 102, 1 миллиона рублей на завершение строительства долгостроев региона, в том числе, дома по улице Есенина, 12/1. Кроме того, по реализации проекта в собственность обманутых дольщиков будет передано порядка 265 квадратных метров жилых помещений (но не менее 2, 5 % от возведенных площадей). Срок реализации проекта — 10 лет. В свою очередь застройщику предоставлен участок без проведения торгов для строительства многоквартирных домов по улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска.

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