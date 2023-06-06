«Я ехать не могу!»: в Новосибирске водитель и кондуктор устроили перекур, бросив пассажиров в автобусе

Водитель обогнал график. Фото: предоставлено читателем.

Жители Новосибирска пожаловались на водителя автобуса, который решил устроить 10-минутный перерыв на остановке. Водитель заявил, что «обогнал график», и раньше приехать не может.

— А я не имею права раньше времени приезжать, у меня график есть. Пробок нет, мы приехали быстрее намного, — ответил водитель пассажиру, который решил спросить о непредвиденном перекуре.

Очевидцы говорят, что в этот момент в салоне было много пассажиров. В итоге на остановке «Лесоперевалка» автобус №96 простоял 10 минут.

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