«Покупал несуществующих мальков»: бизнесмен заплатит 11 миллионов рублей за фальшивую рыбу

Романов предоставил в министерство сельского хозяйства договоров купли-продажи мальков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чановском районном суде Новосибирской области приговорили к условному сроку и оштрафовали на 11 миллионов председателя Карачинского сельпо Владимира Романова. В прошлом он работал в полиции, потом ушел в бизнес. Коммерсант арендует озеро, занимаясь промышленной добычей пеляди. В местных СМИ не раз проходили новости о нем, как о меценате – бизнесмен публично выпускал в озеро мальков. Новосибирские контрразведчики установили, что на протяжении четырех лет (с 2014 по 2016) делал он это специально, чтобы потом в отчетах написать об успешном воспроизводстве рыбы. Оказывается, в регионе есть несколько ведомственных целевых программ, которые компенсируют бизнесу затраты на мальков.

- По этим программам предполагается возмещение 50% затрат в сфере воспроизводства рыбы, - рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах. – Романов предоставил в министерство сельского хозяйства договоров купли-продажи мальков, причем продавцом выступило ООО «Давыдовское», единственным учредителем которого также является Владимир Романов. Продать сам себе он мальков этих не мог, так как указанный рыбопосадочный материал «Давыдовское» самостоятельно не выращивало и у сторонних фирм не покупало.

В 2019 году в МВД по Чановскому району в отношении Романова возбудили дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следствие считает, что предприниматель предоставил отчетные документы о закупке мальков более, чем на 22 млн рублей. За это обратно ему перечислили 11 миллионов.

И вот спустя почти четыре года прозвучал приговор. Суд приговорил Романова к 2,5 годам колонии условно. Также с коммерсанта взыщут в пользу Министерства сельского хозяйства 11 360 000 рублей. Так как имущество Романова на время суда было арестовано, взыскать эту сумму будет легко. Приговор пока не вступил в законную силу.

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