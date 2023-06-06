В Новосибирске пенсионерка сбила подростка, переходившего дорогу

В Новосибирске «Мазда» сбила школьника, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске «Мазда» сбила школьника, переходившего дорогу. ДТП случилось в Первомайском районе днем во вторник, 6 июня.

— В 12: 50 64-летний водитель автомобиля «Мазда Демио» ехала по улице Героев Революции в сторону улицы Аксенова. Напротив дома 126 на улице Героев Революции она сбила 16-летнего подростка, переходившего дорогу, — сообщили в Госавтоинспекция по Новосибирску.

Пострадавшего мальчика с различным травмами доставили в больницу. На месте работал экипаж ДПС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber