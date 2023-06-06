Новый температурный рекорд установлен в Новосибирске 5 июня

Июньская жара 2023 года в Новосибирске продолжает бить все рекорды.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Июньская жара 2023 года в Новосибирске продолжает бить все рекорды. Новый был установлен в понедельник, 5-го числа.
Метеорологи Западно-Сибирского УГМС зафиксировали показатель в +35,2 градуса по станции Огурцово.
− Предыдущий рекорд у нас был в 1955 году. Тогда температура воздуха составила 31,9 градуса, − цитирует начальника отдела метеонаблюдений Наталью Кичанову «Царьград Новосибирск».
Синоптик подчеркнула, что в ближайшие дни температурные рекорды будут фиксироваться каждый день.
Ранее КП-Новосибирск писала, что июньская жара 2023 года в Новосибирске побила вековой рекорд.
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