Новый температурный рекорд установлен в Новосибирске 5 июня

Июньская жара 2023 года в Новосибирске продолжает бить все рекорды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Июньская жара 2023 года в Новосибирске продолжает бить все рекорды. Новый был установлен в понедельник, 5-го числа.

Метеорологи Западно-Сибирского УГМС зафиксировали показатель в +35,2 градуса по станции Огурцово.

− Предыдущий рекорд у нас был в 1955 году. Тогда температура воздуха составила 31,9 градуса, − цитирует начальника отдела метеонаблюдений Наталью Кичанову «Царьград Новосибирск».

Синоптик подчеркнула, что в ближайшие дни температурные рекорды будут фиксироваться каждый день.

Ранее КП-Новосибирск писала, что июньская жара 2023 года в Новосибирске побила вековой рекорд.

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