«Воды нет четыре дня»: жители Колывани пожаловались на массовые отключения воды из-за аномальной жары

Нехватка воды коснулась верхней части поселка Колывань. Фото: Предоставлено администрацией поселка Колывань

В Новосибирской области жители поселка Колывань пожаловались на массовые отключения воды. На двух улицах воды нет уже несколько дней.

- 5 июня, вечер, улицы Фрунзе и Московская. Авария была 2 июня, как бежала вода, так и бежит. За 4 дня так и не удосужились до конца устранить прорыв. Закопали и так сойдёт. Вода то будет этим летом? - рассказала подписчица «Типичной Колывани».

В администрации Колыванского района сообщили – отключения связаны с аномальной жарой, комиссия по ЧС работает над решением проблемы. Сейчас рабочие меняют насосы, жителям домов на улицах Чехова и Ленина подвозят воду.

- Не хватает воды в верхней части Колывани и в СНТ «Черемушки». Отключения происходят из-за нехватки воды, низкого давления и большого разбора воды на поливы. Хорошего дождя в этом году не было вообще, – рассказала КП-Новосибирск глава поселка Колывань Нина Сурдина.

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