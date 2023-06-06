Жители Новосибирска сообщили о массовой гибели рыбы в Обском море. Фото: стоп-кадр.

Новосибирцы бьют тревогу. Они сообщили о массовой гибели рыбы в Обском море.

– Больно на это смотреть, все усеяно мертвой рыбой! – рассказал автор видео, опубликованного в группе «У нас на Шлюзе» во «Вконтакте».

По словам автора видео, мертвую рыбу он увидел на территории Шлюза, в Яхт-клубе «Чкаловец».

Комментаторов ужаснуло увиденное. Они назвали гибель рыбы экологической катастрофой и призвали ответственные ведомства выяснить причину случившегося.

КП-Новосибирск отправила запрос в Росприроднадзор с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее КП-Новосибирск писала, что сразу в двух озерах Новосибирской области массово погибли караси.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber