«Он был весь в крови, шел, покачиваясь»: в Новосибирске заметили таксиста с разбитой головой

У таксиста случилось два приступа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске бойцы ГБР оказали помощь таксисту, который шел по обочине весь в крови. Подробности истории КП-Новосибирск выяснила у пресс-службы Агентства Безопасности «ГВАРДИЯ».

Инцидент произошел в понедельник, 5 июня.

− Наш сотрудник дежурил на объекте, который находится в Октябрьском районе. Он увидел, что стоит машина с логотипом такси – у нее были открыты двери, капот. А рядом лежал человек. Охранник не мог покинуть свой пост, поэтому он сообщил об увиденном в дежурную часть. К месту происшествия выехала ГБР 78, − рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе.

Бойцы приехали на место, но того человека рядом не обнаружили. Тогда они решили проследовать на автомобиле по улице Выборной. Проехав три-четыре километра, они заметили мужчину.

− Мужчина шел медленно, покачиваясь. Двигался в сторону города по обочине дороги. Он был весь в крови, кровь на голове запеклась, где волосистая часть. Бойцы его остановили, начали задавать вопросы. Он ни на один вопрос не мог ответить. Человек находился в прострации. Единственное, он назвал свое имя и сказал, что работает таксистом. Прямо в присутствии наших сотрудников у мужчины случился приступ, похожий на эпилептический. Он закатил глаза, упал на землю и стал биться в конвульсиях, − поделились подробностями в АБ «ГВАРДИЯ».

Мужчину повернули набок и вызвали скорую помощь. Спустя пару минут он пришел в себя. Когда на место прибыли медики и полицейские, у водителя случился повторный приступ. В итоге таксиста госпитализировали.

Неподалеку обнаружили сломанную отвертку и лужу крови на асфальте. Фото: АБ «ГВАРДИЯ»

Сотрудники полиции вместе с сотрудниками ГИБДД осмотрели машину. Неподалеку обнаружили сломанную отвертку и лужу крови на асфальте. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

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