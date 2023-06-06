В Новосибирске мать, оставившая дочь с онкологией в больнице, ответила на обвинения

Мама девочки обещала оформить пособие и нанять ей няню. Фото: Предоставлено благотворительным фондом «Защити Жизнь»

В Новосибирске мать 9-летней девочки с лейкозом пообещала нанять няню для ребенка. Женщина заверила, что не забыла про тяжелобольную дочь:

- Бабушка не может с ней быть в больнице, а у меня еще есть дети. Поэтому дочь не может находиться с родителями. Нам с февраля должны были оформить пособие, с фондом был разговор: сейчас я оформляю пенсию на ребенка, нанимаю свою няню, которая будет с ней находиться круглосуточно. Сейчас я спросила – мне сказали привезти документы врачам и там попробуют все оформить еще раз, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки.

Осенью прошлого года 9-летняя Лена* попала в детское отделение онкологии, гематологии и иммунологии Новосибирской областной больницы с подозрением на острый лимфобластный лейкоз. Врачи подтвердили диагноз и заметили признаки тяжелого умственного заболевания у ребенка, девочка почти не разговаривала и общалась жестами. Несколько недель с девочкой лежала бабушка, затем она уехала, и за ребенком ухаживали врачи. Благотворительный фонд «Защити Жизнь» нанял трех нянечек паллиативной службы.

- Кто вам сказал, что мама ей не звонит? Лена* сама мне звонит, иногда поздно – я не могу ответить. Я с лечащим врачом общаюсь, что нужно необходимое, я вожу: питание, соки, фрукты. Сейчас у дочки упали лейкоциты, и ей все это нельзя, – сообщила КП-Новосибирск мама девочки.

В фонде объявили сбор на оплату работы нянечек на год вперед, так как девочка еще лечится от лейкоза. Врачи говорят, что болезнь Лены* поддается лечению, но не озвучивают прогнозов. Сейчас ребенок должен пройти курс иммунотерапии и химиотерапии.

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