В Новосибирске гэбээровцы вызвали скорую окровавленному мужчине

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

5 июня в 21.16 охранник ГВАРДИИ, дежуривший на объекте в Октябрьском районе Новосибирска, позвонил в дежурную часть Агентства Безопасности и сообщил о том, что видит неподалеку от поста автомобиль такси Uber с открытой дверцей и лежащего на земле человека. Оперативный дежурный направил к месту происшествия группу быстрого реагирования.

В указанном месте бойцы ГБР обнаружили только открытую настежь машину. Проследовав по улице Выборной на 3 - 4 километра дальше, они увидели окровавленного мужчину, шедшего в сторону города по обочине дороги. Удалось выяснить, что раненого зовут Сергей, у него разбита голова и он абсолютно не помнит, при каких обстоятельствах получил травму. Сообщив эту информацию, мужчина потерял сознание, упал и забился в судорогах. «Гвардейцы» аккуратно перевернули его набок, укрыли от палящего солнца и вызвали скорую и полицию. Уже в присутствии медиков мужчина снова потерял сознание, и ему потребовалась реанимация. Полицейские и сотрудники ГИБДД осмотрели транспортное средство - примерно в 100 метрах от автомобиля обнаружили сломанную отвертку и лужу крови.

Еще одного человека вчера вечером бойцы ГБР ГВАРДИИ буквально спасли от нападения одичавшей собачьей стаи. Узнав в 23.40 от охранника, дежурившего на улице Петухова, что на проходящего за территорией охраняемого объекта мужчину напала стая бродячих собак, бойцы ГБР-76 прибыли к месту происшествия. Там они обнаружили лежащего на земле мужчину, окруженного семью агрессивными собаками. «Гвардейцы» с помощью спецсредств отогнали животных и помогли ему подняться. На ногах у мужчины проступала кровь - видимо, собаки успели покусать его. Впрочем, от вызова скорой он отказался и, поблагодарив «гвардейцев» за оказанную помощь, уехал на такси.