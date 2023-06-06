«Вел себя неадекватно и рискованно»: в полиции рассказали о новосибирце, который опасно свисал с балкона 9 этажа

В полиции рассказали о новосибирце, который опасно свисал с балкона 9 этажа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полиции рассказали о новосибирце, который напугал соседей. Они заметили его опасно свисавшим с балкона 9 этажа. Очевидцы сразу же вызвали полицию и спасателей.

– На место выехали сотрудники ППС. На карнизе одного из окон полицейские заметили мужчину, который вёл себя рискованно. Полицейские в ходе разговора смогли успокоить гражданина, – рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Нарушителем спокойствия оказался 29-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции для разбирательств.

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