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НовостиПроисшествия6 июня 2023 7:32

«Взял за волосы и вытащил на улицу»: житель Новосибирской области жестоко избил знакомую резиновым сапогом

Житель Новосибирской области жестоко избил знакомую резиновым сапогом
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Житель Новосибирской области жестоко избил знакомую резиновым сапогом.

Житель Новосибирской области жестоко избил знакомую резиновым сапогом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ордынском районе Новосибирской области вынесли приговор мужчине, который жестоко избил знакомую. Он причинил ей тяжкий вред здоровью. Подробности о ЧП рассказали в Ордынском районном суде НСО.

– Федоткин находился в комнате дома с потерпевшей. Он был пьян. На фоне личной неприязни они поссорились. Федоткин подошел к потерпевшей и несколько раз ударил ее по лицу кулаком. После чего взял руками за волосы и вытащил из дома на улицу. Затем Федоткин взял в руку резиновый мужской сапог и несколько раз ударил им женщину по шее и телу, – говорится в сообщении суда.

Суд признал агрессора виновным. Его отправили в колонию общего режима на 1 год и 3 месяца.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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