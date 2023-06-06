«Взял за волосы и вытащил на улицу»: житель Новосибирской области жестоко избил знакомую резиновым сапогом

Житель Новосибирской области жестоко избил знакомую резиновым сапогом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ордынском районе Новосибирской области вынесли приговор мужчине, который жестоко избил знакомую. Он причинил ей тяжкий вред здоровью. Подробности о ЧП рассказали в Ордынском районном суде НСО.

– Федоткин находился в комнате дома с потерпевшей. Он был пьян. На фоне личной неприязни они поссорились. Федоткин подошел к потерпевшей и несколько раз ударил ее по лицу кулаком. После чего взял руками за волосы и вытащил из дома на улицу. Затем Федоткин взял в руку резиновый мужской сапог и несколько раз ударил им женщину по шее и телу, – говорится в сообщении суда.

Суд признал агрессора виновным. Его отправили в колонию общего режима на 1 год и 3 месяца.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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