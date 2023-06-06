Новосибирцев напугал мужчина, опасно свисавший с балкона 9 этажа. Фото: МАСС.

Жителей улицы Ломоносова в Новосибирске напугал мужчина, свисавший с балкона на 9 этаже. Они вызвали спасателей.

– Сотрудники МАСС прибыли на место, провели разведку и сбор информации. Помощь спасателей не потребовалась, – говорится в сводке МАСС.

Оказалось, что по приезду спасателей свисавшего мужчину 1986 года рождения на балкон затащили полицейские. Он не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber