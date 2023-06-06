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НовостиОбщество6 июня 2023 7:11

«Просили помощи»: четверо новосибирцев переплыли на остров на Оби и выбились из сил

Четверо новосибирцев переплыли на остров на Оби и выбились из сил
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
«Просили помощи»: четверо новосибирцев переплыли на остров на Оби и выбились из сил.

«Просили помощи»: четверо новосибирцев переплыли на остров на Оби и выбились из сил.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске помощь спасателей понадобилась четверым отдыхающим. Компания переплыла на остров на Оби с пляжа культуры «Бугринская роща».

– 4 человека, которые переплыли на остров, выбились из сил. Просили помощи в доставке на берег, – говорится в сводке МАСС.

Спасатели доставили отдыхающих в возрасте от 18 до 28 лет на берег. С ними провели профилактическую беседу.

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