«Просили помощи»: четверо новосибирцев переплыли на остров на Оби и выбились из сил.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске помощь спасателей понадобилась четверым отдыхающим. Компания переплыла на остров на Оби с пляжа культуры «Бугринская роща».
– 4 человека, которые переплыли на остров, выбились из сил. Просили помощи в доставке на берег, – говорится в сводке МАСС.
Спасатели доставили отдыхающих в возрасте от 18 до 28 лет на берег. С ними провели профилактическую беседу.
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