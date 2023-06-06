«В тот момент я забыл, как дышать»: газоэлектросварщик из Новосибирска выиграл в лотерею три миллиона рублей

Газоэлектросварщику из Новосибирска посчастливилось выиграть три миллиона рублей в лотерею. Фото: пресс-служба лотереи

Газоэлектросварщику из Новосибирска посчастливилось выиграть три миллиона рублей в лотерею. Мужчина признался – он не сразу понял, что стал обладателем такой внушительной суммы.

Сибиряк приобрел билет моментальной лотереи. Решил проверить на месте, выиграл ли он что-то, сообщили в пресс-службе лотереи.

− Отойдя в сторону, начал стирать защитный слой. Когда увидел, что совпало три числа, я схватил билет и помчался к продавцу с радостными криками о выигрыше трехсот тысяч. Сотрудница любезно попросила удалить весь защитный слой билета и после этого озвучила, что я выиграл гораздо больше − 3 миллиона! Честно скажу, в тот момент я забыл, как дышать, − рассказал местный житель.

Мужчина уверен, что победа была неслучайной. До того, как он познакомился со своей невестой, в его жизни было много сложностей и неудач. А после судьбоносной встречи все начало налаживаться.

Сибиряк уже придумал, как распорядится деньгами. Миллион он вложит в покупку автомобиля, а оставшиеся два отдаст избраннице.

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