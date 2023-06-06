Охладили и усыпили: в Новосибирске готовятся достать лосенка, упавшего в колодец у стрелочного завода

Спасателям удалось немного охладить лосёнка. Они дали ему попить и немного полили водой спинку. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске специалисты Минприроды готовятся достать из колодца упавшего в него лосенка. Сейчас у стрелочного завода, где произошло ЧП, работают сотрудники Минприроды и спасатели.

– Спасателям удалось немного охладить лосёнка. Они дали ему попить и немного полили водой спинку, – передает с места корреспондент КП-Новосибирск.

По словам корреспондента, лосенку вкололи снотворное. Оно должно подействовать минут через 20. После чего его достанут из колодца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber