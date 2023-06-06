Из лета в зиму за пару минут: на улице Ленина в Новосибирске ко Дню города установят фотозону с временами года

Новосибирцы смогут всего за пару минут перенестись из лета в осень. Фото: Анна Терешкова

Новосибирск активно готовится к празднованию Дня города. Одной из основных локаций, где пройдут гуляния, станет улица Ленина. В разговоре с КП-Новосибирск директор МАУК «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян рассказала, что ждет жителей и гостей столицы Сибири.

− Придумано большое количество ярких, запоминающихся проектов. Например, на улице Ленина появится фотозона. Там будут представлены четыре времени года. Зайдя в «Лето» у площади Ленина, можно будет очутиться в «Весне» ближе к Советской, − рассказала КП-Новосибирск Ирина Саркисян. − Все два дня улица Ленина будет жить своей особой жизнью. Там будут и цветочные мастер-классы, и цветочные показы мод.

Директор «Городской дирекции творческих программ» добавила, что кафе на улице Ленина «станут ближе к потребителям» − они сделают уличные зоны, где можно будет сидеть, наслаждаясь едой и всем происходящим вокруг.

Ранее в мэрии показали, как украсят пешеходную улицу Ленина в Новосибирске.

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