За сутки сразу три человека порезали ноги на новосибирских пляжах. Фото: МАСС.

За сутки сразу три человека порезали ноги на новосибирских пляжах. О каждом случае рассказали в МАСС.

– В районе карьера «Юго-Западный» подросток порезал голеностоп. Помощь оказали подростку 2008 г.р. Рану обработали, наложили повязку. Затем помощь понадобилась женщине 1972 года рождения на пляже «Детский». Она тоже порезала голеностоп. Женщине обработали рану и наложили повязку. На этом же пляже ногу порезал парень 2000 года рождения. Ему обработали рану и перевязали, – говорится в сводке МАСС.

Все три случаи произошли 5 июня днем. Никому из пострадавших помощь врачей не понадобилась.

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