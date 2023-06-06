В Новосибирске 16-летний подросток попал под колеса авто

В Советском районе Новосибирска иномарка сбила 16-летнего подростка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Советском районе Новосибирска иномарка сбила 16-летнего подростка. ДТП произошло на улице Российской вечером 5 июня.

За рулем автомобиля Pontiac Vibe сидел 40-летний мужчина. Он совершил наезд на подростка напротив дома № 13/1.

− В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал юноша 2007 года рождения, который был доставлен в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется, − сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Полицейские устанавливали обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Новосибирск писала, что под Новосибирском 11-летний мальчик упал с мопеда и ударился головой.

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