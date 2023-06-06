Новосибирскому педагогическому университету выделили рекордное количество мест на целевое обучение

Работа с интерактивным столом «Пирогов». Фото: Пресс-центр НГПУ

Отдельный от общего рейтинга конкурс, гарантированное место работы и практики, получение дополнительной материальной поддержки в ходе обучения. Аргументов, влияющих на выбор абитуриентов в пользу целевого, много. В Год педагога и наставника в Новосибирском государственном педагогическом университете для поступления абитуриентов в рамках целевых квот выделены рекордные 580 мест.

Прием на целевое обучение - это особая форма поступления в вуз на бюджетные места. Если вас направляет на обучение организация, то вы обязаны там отработать в течение установленного в договоре срока. В случае получения направления от государственного органа вам будет предложено отработать в рамках государственной программы распределения кадров.

Лаборатория «Фундаментальная физика». Проведение эксперимента. Фото: Пресс-центр НГПУ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

• Обучение на бюджетной основе

• Гарантированное трудоустройство

• Отдельный конкурс для кандидатов

• Некоторые организации предоставляют возможность работать во время учебы по гибкому графику

• Социальная поддержка со стороны будущего работодателя, включая стипендию, общежитие, оплату проезда и др. (условия определяются в договоре)

• Помощь работодателя в учебном процессе, в том числе сбор необходимой информации для курсовых, рефератов, научных статей и дипломной работы

! Если планируешь поступать на целевое место, то договор нужно заключить до подачи заявления в университет.

Настройка робота-манипулятора. Фото: Пресс-центр НГПУ

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

• Ознакомиться с инструкцией на сайте НГПУ: https://nspu.ru/abitur/bachelor/tselevoy-priyem/index.php?sphrase_id=256373

• Выбрать специальность, направление подготовки для поступления на целевое обучение в соответствии с перечнем образовательных программ НГПУ: https://nspu.ru/abitur/bachelor/perechen-programm.php

• Обратиться к заказчику. Для того чтобы поступить в университет по целевой квоте, нужно обратиться к тому, кто может выступать заказчиком. Если подходящей организации нет на примете, можно воспользоваться цифровыми сервисами для поиска:

- портал Госуслуги: https://www.gosuslugi.ru/393135/1

- региональная платформа: https://kp.nso.ru/login

Ученики психолого-педагогического класса на занятии в технопарке НГПУ. Фото: Пресс-центр НГПУ

Для того чтобы разобраться с тонкостями оформления документов, НГПУ и министерство образования Новосибирской области реализовали профориентационный проект: зимнюю и весеннюю школы для абитуриентов, планирующих поступление в НГПУ в пределах мест целевой квоты. Посмотреть запись онлайн-трансляций: https://nspu.ru/abitur/bachelor/tselevoy-priyem/