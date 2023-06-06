«Снотворное не подействовало»: в Минприроды показали, как пытались достать из колодца упавшего туда лосенка

Лосенка, упавшего в новосибирский колодец, не смогли достать оттуда ночью. Фото: Евгений Шестернин // Телеграм-канал.

Лосенок, который упал в колодец у стрелочного завода в Новосибирске, уже несколько дней находится там. Оказалось, минувшей ночью его уже пытались достать. Однако ничего не вышло.

– Ночью пытались достать по-другому, но снотворное не подействовало. Адреналин оказался сильней, – рассказал министра природных ресурсов и экологии НСО Евгений Шестернин.

По словам министра, лосю обработали раны. Его сейчас поднимут из колодца, осмотрят и отпустят.

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