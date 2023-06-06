В Новосибирске озерные лягушки устроили брачные игры в парке «Арена»

Брачные игры у лягушек начинаются, когда температура воды в водоемах достигает 16 градусов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В парке «Арена» в Новосибирске лягушки устроили брачные игры. На их громкие кваканья пожаловались местные жители. КП-Новосибирск узнала у биолога Алексея Яновского, с чем это связано.

− Сейчас так громко и неуемно квакают большущие озерные лягушки. Они появились у нас в Сибири всего несколько десятилетий назад благодаря общему потеплению климата и наличию в городах и окрестностях незамерзающих водоемов из-за стока через плотину ГЭС и наличия прудов-охладителей ТЭЦ, − объяснил КП-Новосибирск Алексей Яновский.

Биолог добавил – брачные игры у лягушек начинаются, когда температура воды в водоемах достигает 16 градусов. Они начинают голосить ближе к вечеру – в этот период вода теплее всего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber