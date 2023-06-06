Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником фестиваля «Экомир»

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Организаторами фестиваля выступили министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, комитет охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска и МУП «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило».

В рамках проведения фестиваля была организована историко-экологическая тропа «Заповедная природа Новосибирской области» из 20 тематических площадок. На каждой площадке компаниями - участниками фестиваля были организованы розыгрыши призов, интерактивные игры, мастер-классы и конкурсы, викторины, образовательные игры для детей, зоны с ростовыми куклами и арт-объектами, фотозоны, информационные стенды и многое другое.

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк Уралсиб совместно с ООО «Купинское мороженое» организовал в отдельной локации квест, участникам которого предлагалось ответить на вопросы о природе, экологии и географии. За правильные ответы участники игры получали мороженое и сувениры от банка. Праздник посетили более 10,5 тысячи жителей города, а на конкурсе Уралсиба побывали и получили свои призы более 700 человек.

Участие Банка Уралсиб в экологическом фестивале было отмечено благодарственным письмом Законодательного собрания Новосибирской области за «эффективное исполнение профессиональных обязанностей, активную общественную деятельность и большой вклад в социальное и культурное развитие Новосибирской области».

- Участие Банка Уралсиб в фестивале «Экомир» - это наш посильный вклад в повышение уровня экологической культуры жителей города. Новосибирский филиал Банка Уралсиб принимает активное участие в экологических акциях региона с 2021 года. Сотрудники банка помогают приютам животных, убирают мусор на берегах водоемов, высаживают деревья, участвуют в просветительских мероприятиях, - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

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