Отказали тормоза: под Новосибирском самосвал выехал на обочину и опрокинулся

В селе Новолуговое Новосибирской области водитель самосвала попал в ДТП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Новолуговое Новосибирской области водитель самосвала попал в ДТП. По словам очевидцев, у машины отказали тормоза.

Инцидент произошел в понедельник, 5 июня. Большегруз выехал на обочину и опрокинулся на бок, рассказали в группе «АСТ-54». Все содержимое кузова высыпалось на дорогу.

Содержимое кузова высыпалось на дорогу. Фото: скриншот из группы «АСТ-54»

− Отказали тормоза при спуске со стороны кладбища, − сообщил один из местных жителей.

Информации о пострадавших не поступало.

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