Отказали тормоза: под Новосибирском самосвал выехал на обочину и опрокинулся

В селе Новолуговое Новосибирской области водитель самосвала попал в ДТП.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В селе Новолуговое Новосибирской области водитель самосвала попал в ДТП. По словам очевидцев, у машины отказали тормоза.
Инцидент произошел в понедельник, 5 июня. Большегруз выехал на обочину и опрокинулся на бок, рассказали в группе «АСТ-54». Все содержимое кузова высыпалось на дорогу.
Содержимое кузова высыпалось на дорогу. Фото: скриншот из группы «АСТ-54»
− Отказали тормоза при спуске со стороны кладбища, − сообщил один из местных жителей.
Информации о пострадавших не поступало.
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