Под Новосибирском судебный пристав поймала должника в магазине

В Новосибирской области должник пошел в магазин и попался там судебному приставу. Фото: ГУ ФССП России по НСО

В Новосибирской области должник пошел в магазин и попался там судебному приставу. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Мужчина, проживающий в селе Бобровка Сузунского района, длительное время не оплачивал налог от реализации товара. Сибиряк продавал фрукты и овощи. Однако потом он перестал этим заниматься, но не погасил долг в 175 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель вручила мужчине требование о явке на прием и постановление о взыскании исполнительского сбора за невыполнение решения суда. На следующий день должник появился в отделении и получил квитанции на оплату.

Новосибирцу сообщили, что на него наложены ограничения и что ему запрещено выезжать за пределы России. Выяснилось, что он как раз планировал поездку в Азербайджан.

− Должник сообщил, что ему необходимо уехать в Азербайджан, уточнив сроки снятия запретов. Взяв квитанции у судебного пристава, мужчина в тот же день погасил задолженность в 175 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в сумме 11 тысяч рублей, − отметили в публикации.

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