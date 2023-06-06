В ГИБДД призвали новосибирских водителей не ездить далеко в жару

В ГИБДД призвали новосибирских водителей отказаться от дальних поездок в аномальную жару. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ГИБДД призвали новосибирских водителей отказаться от дальних поездок в аномальную жару. В дороге запросто может стать плохо.

Если же это необходимо, то есть ряд рекомендаций, которые минимизируют риски.

− Прежде всего, следует заблаговременно проверить техническое состояние автомобиля, посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, проверить состояние аккумулятора, − подчеркнули в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Также важно следить за своим самочувствием в дороге. Если возникли головокружение, слабость и головная боль, обязательно остановите автомобиль. Езда в таком состоянии может стать фатальной.

Жара может спровоцировать резкие перепады давления. На такой случай в автомобильной аптечке должны лежать специальные лекарства.

В ГИБДД добавили – ни в коем случае нельзя оставлять в запертой машине детей и животных.

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