У новосибирца, виновного в ДТП, забрали горный велосипед. Фото: ГУ ФССП по НСО.

У жителя Калининского районе Новосибирска судебные приставы арестовали горный велосипед. Произошло это из-за долга. Подробности рассказали в ГУ ФССП по НСО.

– Известно, что 45-летний новосибирец допустил ДТП, в результате которого причинил ущерб автомобилю сибирячки. У виновника ДТП не оказалось страхового полиса, из-за чего женщине пришлось обратиться в суд. Суд принял во внимание все доводы истца и частично удовлетворил ее требования: возместить ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, а также убытков по оплате эвакуатора, расходы госпошлины, – говорится в сообщении ведомства.

Однако новосибирец не стал платить по счетам. Несмотря на усилия судебных приставов, арест счетов и запрет регистрационных действий с недвижимостью, мужчина уклонялся от требований. Не открывал двери в квартиру, не являлся на прием к приставам.

Оказалось, что у должника есть горный велосипед марки Stern. Его обнаружила судебный пристав-исполнитель. Она сразу же арестовала имущество.

– В ближайшее время, если должник не погасит задолженность, горный велосипед продадут на торгах, – добавили в Управлении.

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