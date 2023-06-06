Семибалльные пробки сковали Новосибирск жарким утром 6 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 6 июня дороги Новосибирска сковали пробки в 7 баллов. По данным «2ГИС», заторы сегодня на площади Труда, улицах Станционной и Широкой. Не проехать по Станиславского, Ватутина и Котовского.

Пробки на Немировича-Данченко, Сибирякова-Гвардейцев, Титова и Троллейной. Заторы на проспекте Кардам Маркса и Октябрьском мосту.

На правом берегу движение затруднено по Большевистской, Никитина, Добролюбова и Кирова. Пробки на улицах Восход и Бориса Богаткова.

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