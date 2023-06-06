Жители Новосибирска скупают вентиляторы на фоне аномальной жары

В новосибирских магазинах цифровой и бытовой техники практически не осталось напольных вентиляторов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В новосибирских магазинах цифровой и бытовой техники практически не осталось напольных вентиляторов. Местные жители активно скупают их, пытаясь хоть как-то спастись от аномальной жары.

− Вчера поехал в магазин, чтобы купить вентилятор. Нужен был именно напольный определенной модели. На сайте магазина было указано, что остались два экземпляра. Я обрадовался, однако не тут-то было. По приезде выяснилось, что их раскупили. Мне на кассе сказали, что до меня вентиляторы купили пять человек и я попросту не успел, − рассказал КП-Новосибирск читатель по имени Иван. – То, что осталось, было не очень качественным. Поэтому пришлось уехать с пустыми руками.

Сибиряк добавил, что такая же ситуация была и во втором магазине данной сети. Консультанты просто разводят руками, намекая на действие поговорки «Кто не успел, тот опоздал».

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы раскупили квас и нарезку на окрошку.

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