Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретится с жителями Хилокского жилмассива после жалоб на мигрантов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проведет встречу с жителями Хилокского жилмассива. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проведет встречу с жителями Хилокского жилмассива. Выездной прием организован по инициативе прокуратуры.

Встреча состоится 6 июня 2023 года в 19:00 в актовом зале администрации Ленинского района Новосибирска. Принимать местных жителей градоначальник будет вместе с исполняющим обязанности прокурора.

Среди тем, которые поднимут в ходе приема, будут расселение аварийного жилья, состояние дорог, вывоз мусора с территории жилмассива и так далее.

Напомним, ранее жители Хилокской пожаловались губернатору и мэру на мигрантов. Одной из существенных проблем является процветание нелегальной торговли.

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