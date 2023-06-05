В Новосибирске мужчина заставил друзей вызывать ему спасателей, забыв вещи на пляже

В Новосибирске мужчина поставил на уши знакомых, оставив вещи на пляже Фото: Виталий КАРНАУХ

В Новосибирске мужчина поставил на уши знакомых, оставив вещи на пляже. Близкие подумали, что он пропал, и вызывали на помощь спасателей. Произошел инцидент вечером в воскресенье, 4 июня.

— Спасатели прибыли на берег карьера Юго-Западный на поиски мужчины. Оказалось, что после купания он ушел домой, оставив вещи на берегу и переполошив тем самым своих знакомых, — рассказали спасатели МАСС.

У этого же водоема в тот же день произошел еще один инцидент. 3-летняя девочка едва не ушла под воду, оставшись без присмотра. К счастью, спасатели успели вовремя и трагедии удалось избежать.

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