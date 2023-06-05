«Родители ушли с берега»: в Новосибирске 3-летняя девочка едва не утонула на пляже

В Новосибирске 3-летняя девочка едва не утонула на пляже у Юго-Западного жилмассива. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Новосибирске 3-летняя девочка едва не утонула на пляже у Юго-Западного жилмассива. ЧП случилось в воскресенье, 4 июня. На помощь малышке пришли спасатели.

— В воскресенье вечером предоставленная сама себе девочка (на вид около 3 лет) начала тонуть на карьере у Юго-Западного ж/массива, — рассказали спасатели МАСС. — Матросы спасатели и очевидцы не дали случиться трагедии и вовремя достали ребёнка из воды.

Спасатели отметили, что родителе малышки поспешно ретировались с берега.

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