В Новосибирске поиски мужчины, пропавшего после ссоры с женой, завершились трагедией

В Новосибирске поиски 46-летнего мужчины, который пропал после ссоры с женой, завершились трагедией. Фото: предоставлено супругой мужчины

В Новосибирске поиски 46-летнего мужчины, который пропал после ссоры с женой, завершились трагедией. Его искали с 15 мая.

— Мне позвонили в воскресенье, 4 июня и сказали, что мой муж умер, — рассказала КП-Новосибирск жена погибшего мужчины.

Напомним, когда мужчина ушел из дома после ссоры и не вернулся — жена забила тревогу. Но сначала попыталась найти его своими силами, ведь раньше он так уже делал. Но когда эти поиски не принесли успеха — обратилась в полицию. Супруги воспитывали двоих детей.

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