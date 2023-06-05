В Новосибирске из-за аномальной жары взлетели цены на такси. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске из-за аномальной жары взлетели цены на такси. Поездки стали дороже минимум в два раза.

Так, к примеру, чтобы из центра города добраться до Дзержинского района, придется отдать почти 500 рублей. За 600 рублей можно будет доехать до площади Маркса. А чтобы добраться в Первомайский район с площади Ленина придется отдать почти 800.

Но дорого обойдутся и поездки на совсем короткие маршруты. Так, чтобы от площади Ленина доехать до здания регионального правительства, придется отдать 350 рублей. Почти 400 рублей придется отдать за поездку от площади Ленина до станции метро «Октябрьская».

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