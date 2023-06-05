Новосибирский избирком принял заявку на референдум о возвращении прямых выборов мэра

Избирком Новосибирской области рассмотрел ходатайство о проведении референдума по возврату прямых выборов мэра в регионе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Избирком Новосибирской области рассмотрел ходатайство о проведении референдума по возврату прямых выборов мэра в регионе. Материалы направят в региональное заксобрание.

— По результатам рассмотрения признано, что ходатайство и приложенные к нему документы оформлены в соответствии с законодательством, в связи с чем принято решение о направлении их в Законодательное собрание Новосибирской области, — пояснили в облизбиркоме ТАСС.

Областной парламент проверит соответствие материалов требованиям закона.

Напомним, совет депутатов Новосибирска одобрил в двух чтениях изменения в уставе города по отмене прямых выборов главы муниципалитета в апреле 2023 года. Поправки начнут действовать после завершения срока полномочий мэра Новосибирска Анатолия Локтя и мэра наукограда Кольцово Николая Красникова. Согласно изменениям законодательства, избирать мэра будет специальная конкурсная комиссия.

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