Полицейские начали проверку после массовой драки в Новосибирске

Полиция начала проверку после драки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирские полицейские начали проверку после драки на Юго-Западном жилмассиве. Как известно, в конфликте замешаны не меньше 12 человек. КП-Новосибирск рассказали об инциденте пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Заявлений и обращений от граждан не поступало, из больницы тоже. Сейчас полицейские проводят проверку, чтобы выяснить личности участников конфликта, — отметили в ведомстве.

Пока неясно точно, из-за чего получилась такая массовая потасовка. Полицейские выяснят все детали инцидента.

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