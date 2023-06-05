В деревне под Новосибирском пропала женщина в сланцах и топике

В деревне Середино Колыванског района Новосибирской области ищут 39-летнюю Людмилу Владимировну Лосеву. Фото: "ЛизаАлерт НСО"
В деревне Середино Колыванског района Новосибирской области ищут 39-летнюю Людмилу Владимировну Лосеву.
— Женщина пропала в понедельник, 5 июня, сейчас объявлен общий сбор на ее поиски, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».
Приметы: рост 158 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы, голубые глаза. На момент своего исчезновения женщина была одета в бежевый топ, черные шорты и сланцы.
Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Людмила или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.
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