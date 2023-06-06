+38! Июнь принес в Новосибирск небывалую жару

Аномальная жара уже переходит все мыслимые границы. Уже ночью будет +19…+21 градусов, а днем — +36…+38! Однако по прогнозу синоптиков во второй половине дня пройдет дождь.
— Будет преимущественно без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области температуры ночью будут +15…+20, а днем — до рекордных +33…+38. Будет небольшая облачность, без осадков.
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