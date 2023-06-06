+38! Июнь принес в Новосибирск небывалую жару

Аномальная жара уже переходит все мыслимые границы. Уже ночью будет +19…+21 градусов, а днем — +36…+38! Однако по прогнозу синоптиков во второй половине дня пройдет дождь.

— Будет преимущественно без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области температуры ночью будут +15…+20, а днем — до рекордных +33…+38. Будет небольшая облачность, без осадков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер